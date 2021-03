The Falcon and the Winter Soldier, chi è John Walker? Tutto sul nuovo personaggio dell'MCU

Ci siamo chiesti per mesi, nell'avvicinarci a The Falcon and the Winter Soldier, se la nuova serie del Marvel Cinematic Universe ci avrebbe tolto ogni dubbio sull'identità del nuovo Captain America: sarà Sam Wilson ad accettare la pesantissima eredità di Steve Rogers o il nostro preferirà passare scudo e responsabilità ad un terzo?

Il primo episodio dello show va nella direzione che già i trailer e le foto di The Falcon and the Winter Soldier ci avevano anticipato: il nuovo Captain America, almeno momentaneamente, sarà John Walker. Il personaggio non ci è ancora stato mostrato in volto, ma già i vertici Marvel avevano ufficializzato la sua presenza nel corso degli ultimi mesi, per cui è praticamente ovvio chi sia l'uomo vestito da Cap presentato in pompa magna durante questo primo episodio.

Ma chi è John Walker? Introdotto nei fumetti come villain, il nostro provò effettivamente a rimpiazzare Steve Rogers nel ruolo di Captain America prima con la forza e poi con il placet del governo, che lo scelse proprio come rimpiazzo del nostro Steve. Lo scudo, però, tornò a casa dopo neanche troppo tempo: non ci volle molto, infatti, prima che Walker comprendesse quanto pesanti fossero le responsabilità di un'icona come Cap, decidendo quindi di fare un passo indietro per poi rientrare nel giro, qualche tempo dopo, con il nome di U.S. Agent.

Personaggio dalla moralità sempre in bilico, Walker potrebbe dunque compiere nello show un percorso simile: rimpiazzo ufficiale di Captain America prima, villain dopo e, con ogni probabilità, nuovo alleato degli Avengers. Vi piacerebbe una soluzione di questo tipo? Ecco, intanto, i nuovi Funko-Pop! dedicati a The Falcon and the Winter Soldier.