The Falcon and the Winter Soldier, ecco chi è QUEL personaggio alla fine dell'episodio

Il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier è terminato con un bel cliffhanger, sembra proprio che la struttura narrativa della serie Disney+ della Marvel giochi su questo aspetto, introducendo un personaggio alla fine di ogni episodio e approfondendolo nel successivo.

È successo così per il nuovo Captain America e Zemo e probabilmente sarà così anche con la misteriosa donna incontrata da Bucky, ma se non vi ricordate di lei ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria.



Dopo che Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) si uniscono per affrontare otto Super Soldati che sconfiggono Capitan America (Wyatt Russell) nel secondo episodio, la loro missione è trovare la persona che formula il nuovo siero del Supersoladato che dà potere a Karli Morganthau (Erin Kellyman) e ai Flag Smashers.



Senza alcuna pista e sospettando che ci sia l’Hydra dietro tutto questo, Sam e Bucky vanno a Berlino, in Germania, per incontrare l'uomo che conosce tutti i segreti dell'organizzazione terroristica: il barone Helmut Zemo (Daniel Brühl).



Quando Bucky aiuta Zemo a fuggire da una prigione di Berlino, Sam protesta non volendo avere a che fare con l'uomo che ha quasi distrutto i Vendicatori. Più di sette anni prima, un fuggitivo Bucky è stato preso di mira da una vendicativa Pantera Nera (Chadwick Boseman) quando Zemo ha incastrato l'ex Soldato d'Inverno per l'omicidio dell'allora re del Wakandan T'Chaka (John Kani) in Captain America: Civil War.



"L'hai dimenticato?" chiede Sam a Bucky "Pensi che i Wakandan se ne siano dimenticati?".

Ma la loro missione li porta a Madripoor, dove Sam e Bucky si riuniscono con l’ex agente SHIELD e CIA Sharon Carter (Emily VanCamp), e la ricerca di Morganthau li porta a Riga, in Lettonia. È lì che Bucky incontra segretamente una donna, che dice: "Sono qui per Zemo".



La donna è Ayo (Florence Kasumba), la seconda in comando delle Dora Milaje, forze speciali wakandane di sole donne che sorvegliano la famiglia reale del regno, Ayo è il capo della sicurezza di T'Challa oltre che il braccio destro di Okoye (Danai Gurira). L'abbiamo vista per la prima volta in Captain America: Civil War.



Quando Zemo orchestra uno scisma tra Captain America (Chris Evans) e Iron Man (Robert Downey Jr.) per distruggere gli Avengers, T'Challa supera la sua sete di vendetta e impedisce a Zemo di uccidersi per sfuggire alla cattura in Siberia. "La giustizia arriverà abbastanza presto. I vivi non hanno ancora finito con te", dice Pantera Nera a Zemo.



In Black Panther, ambientato una settimana dopo che T'Challa cattura Zemo e imprigiona il terrorista sokoviano, Ayo combatte al fianco di Okoye e del loro re quando difende il trono da Erik "Killmonger" Stevens (Michael B. Jordan). Ayo in seguito protegge la sorella minore di T'Challa, la principessa Shuri (Letitia Wright), quando le forze di Thanos (Josh Brolin) invadono il Wakanda alla ricerca dell'ultima Gemma dell'Infinito in Avengers: Infinity War.



Bucky ha trascorso un po' di tempo in Wakanda come "lupo bianco" dopo che Shuri ha cancellato il lavaggio del cervello dell'Hydra che lo ha reso il Soldato d'Inverno. Ora che l'assassino di T'Chaka è di nuovo in libertà, il regno del Wakanda non si fermerà davanti a nulla per vedere Zemo tornare in prigione.



