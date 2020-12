The Falcon and The Winter Soldier: Chris Evans approva il trailer con i suoi eredi

Il trailer di The Falcon and The Winter Soldier ha svelato la data di uscita della serie e ha conquistato i fan delle produzioni Marvel: tra di loro c'è anche un certo Chris Evans.

L'attore che ha interpretato Captain America e che ha passato lo scudo a Sam Wilson nel finale del film ha voluto condividere il video, commentandolo con un semplice "Wow" e qualche emoji infuocata. La serie si baserà proprio sulla gestione dell'eredità del mitico Steve Rogers, uscito dalle scene dopo essersi goduto un meritato riposo.

La palla passa quindi ad Anthony Mackie, e a quanto pare l'erede può godere di tutto il supporto di Evans. Ad aiutarlo nell'impresa ci sarà ovviamente anche il Bucky di Sebastian Stan e il trailer ci ha già offerto diverse scene d'azione che li vedono protagonisti, impegnati a collaborare per opporsi al determinato Barone Zemo di Daniel Bruhl, già apparso in Captain America: Civil War.

Difficile credere in un ritorno di Evans, anche se potrebbe esserci spazio per qualche cameo a sorpresa che non mancherebbe di stupire i fan. Cosa ne pensate della serie? I due eroi riusciranno a portare avanti la tradizione di Cap? Disney ha annunciato inoltre la presenza di Ms. Marvel in Captain Marvel 2 e quella di Tim Roth e Mark Ruffalo in She Hulk.