The Falcon and The Winter Soldier, il co-creatore del Soldato d'Inverno commenta lo show

La serie tv The Falcon and The Winter Soldier è finalmente approdata su Disney+, e anche il co-creatore delle storie dedicate al Soldato d'Inverno, Ed Brubaker, ha voluto dire la sua al riguardo.

Ed Brubaker, che sulle pagine dei fumetti Marvel ha dato vita alle più appassionanti storie del Soldato d'Inverno assieme a Steve Epting, ha scritto un lungo post sul suo blog in risposta all'uscita di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+.

"E ovviamente, oggi The Falcon and The Winter Soldier debutta su Disney+. Il che, tristemente, è fonte di sentimenti conflittuali per me" ha esordito lo scrittore, rivelando un punto di vista non del tutto nuovo quando si tratta di autori di fumetti e dei loro sentimenti in merito ai vari adattamenti cinematografici e televisivi "Sono davvero felice per Sebastian Stan, che credo sia un attore e una persona fantastica, e il perfetto Bucky/Winter Soldier, e sono contentissimo che abbia finalmente più screen time. E poi Anthony Mackie è un grande nel ruolo di Falcon, e tutti coloro che ho avuto modo incontrare ai Marvel Studios, Kevin Feige incluso, sono stati sempre gentilissimi con me... Ma allo stesso tempo, itutto ciò che abbiamo ricevuto io e Steve Epting per aver creato il Soldato d'Inverno e le sue storyline finora sono stati per lo più dei semplici ringraziamenti, ed è qualcosa che sta diventando sempre più difficile accettare".

"Più volte ho visto certi pezzi grossi dell'industria editoriale cercare di prendersi il merito per il mio lavoro, che è stato abbastanza irritante (e per essere chiari, non sto parlando di Tom Breevort, che è stato un grande editor e ci ha sempre aiutato tanto)" continua poi, spiegando però che prova anche tanta gratitudine nei confronti della Marvel e dei suoi lettori "Quindi sì, sentimenti conflittuali, e forse sarà sempre così (ma spero di no). Il lavoro su commissione è quello che è, e sono davvero entusiasta di aver collaborato alla creazione di qualcosa che sia una così grande della cultura pop (o della subculture con tutte le fanfiction slash su Bucky e Steve), e quella run di Cap è stata uno dei momenti più felici della mia carriera. E poi se faccio una bella vita da scrittore in gran parte lo devo a Cap e il Soldato d'Inverno per aver portato il mio lavoro all'attenzione di così tanti lettori. Ma a volte non posso fare a meno di sentirmi male quando la mia inbox si riempie di messaggi di persone che vogliono un mio commento sullo show".

E conclude: "Quindi sicuramente lo guarderò, e così dovreste fare anche voi se siete dei fan del MCU, Ma probabilmente rimanderò la visione a un secondo momento. Perciò per piacere, non mandatemi nessuno spoiler, ma mostrate tutto il vostro affetto nei confronti di Sebastian Stan sui social dove è presente".

E voi, cosa ne avete pensato del primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier? Fateci sapere nei commenti.