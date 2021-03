The Falcon and The Winter Soldier si collegherà almeno ad altri tre progetti Marvel

Questo venerdì su Disney+ arriverà The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie tv targata Marvel Studios. Ma come si connetterà questa al più grande Marvel Cinematic Universe?

Una delle frasi preferite dei fan del MCU è probabilmente "It's All Connected" ("È tutto connesso"), la stessa che ci ricorda come tutto (o quasi) in questo universo può essere collegato ad altri personaggi ed eventi per costruire sempre nuove storie.

E a contribuire alla transmedialità dell'operazione adesso si aggiungono anche le serie tv nuove di zecca di produzione Marvel Studios, che pian piano stano aumentando l'area d'espansione del MCU.

La seconda in ordine di uscita è The Falcon and The Winter Soldier, che porta su di sé grandi aspettative da parte dei fan, anche per quanto riguarda il ricollegarsi ad altre opere future.

E a questo proposito, ai microfoni di Entertainment Weekly!, non solo il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che "c'è un futuro programmato per alcuni personaggi dopo The Falcon and The Winter Soldier", ma lo sceneggiatore della serie Malcolm Spellman ha anticipato che, proprio come li eventi di WandaVision si ricollegano a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche lo show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan avrà dirette ripercussioni su altri progetti Marvel.

"Al momento me ne vengono in mente almeno tre di cui ovviamente non ho il permesso di parlare" ha rivelato Spellman.

