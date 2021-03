The Falcon and the Winter Soldier, dove si colloca la serie nella timeline dell'MCU?

L'esordio di The Falcon and the Winter Soldier non ci ha lasciato neanche il tempo di riprenderci da WandaVision: la serie con Elizabeth Olsen si è conclusa da pochissimo, ma Disney+ ci impone già di ripartire per seguire lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Il momento, insomma, è quello giusto per schiarirsi un po' le idee.

Un punto interrogativo riguarda, ad esempio, la collocazione temporale della serie relativamente alla timeline del Marvel Cinematic Universe: il primo episodio dello show, però, ci ha dato in effetti modo di individuare in maniera abbastanza precisa il segmento temporale in cui va a piazzarsi la nuova serie Marvel.

La chiave sono le parole pronunciate da Falcon: il buon Sam Wilson ci parla infatti delle persone ricomparse "qualche mese fa" dopo il Blip, il che ci permette dunque di collocare questo primo episodio intorno a un massimo di 4-5 mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame. E WandaVision? Anche in questo caso la risposta è semplice: nello show su Scarlet Witch abbiamo visto Monica Rambeau cominciare a occuparsi del caso Westview 3 settimane dopo il Blip e, ad occhio, l'intera vicenda non ha richiesto più di qualche settimana per giungere a conclusione. In questo momento, insomma, la nostra Wanda ha già abbondantemente risolto la questione con Agatha Harkness (a proposito: proprio le star di WandaVision hanno inviato un messaggio a Falcon e Bucky).

Le cose, insomma, sembrano piuttosto chiare: a meno di clamorosi salti in avanti questo sarà il periodo in cui i nostri agiranno nel corso di questa prima stagione. Timeline a parte, comunque, ecco chi è il personaggio introdotto dal primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.