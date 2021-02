The Falcon and the Winter Soldier, ecco come la serie si collega al Black Lives Matter

Intervistato da SFX Magazine per parlare del sempre più imminente arrivo di The Falcon and the Winter Soldier, serie Marvel che approderà su Disney+ dopo WandaVision, lo showrunner Malcolm Spellman ha spiegato come lo show rifletterà gli eventi della contemporaneità.

"È divertente, perché se qualcuno mi avesse chiesto: 'In un milione di anni, avresti mai potuto prevedere cosa stava succedendo?' Io gli avrei detto: 'Certo, sono nero'" ha dichiarato l'autore in relazione al movimento Black Lives Matter e le manifestazioni della scorsa estate. "Siamo qualificati in un modo unico per diagnosticare questo paese e abbiamo un'idea di dove sta andando. E Nate [Moore] è nero ed è uno dei loro dirigenti anziani, quindi è stato il partner perfetto per me."

Spellman ha poi confermato che, proprio come la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, anche The Falcon and the Winter Soldier affronterà le conseguenze del "blip":"Non ci si può nascondere dal fatto che quattro miliardi di persone dell'MCU sono scomparse per cinque anni e poi sono ritornate. Il nostro show riparte da questo e parla direttamente di come il mondo si sente in continuo mutamento e deve affrontare un problema globale. Quando la pandemia colpisce e l'intero pianeta deve unirsi e affrontarla, la sinergia è perfetta."

"E vale lo stesso per i problemi che deve affrontare un uomo di colore con quello scudo" ha aggiunto Spellmann. "Le storie sono sempre state là fuori. Non c'è modo di evitarle e la Marvel non chiede di farlo. Ciò che ti chiedono non appesantisce mai lo storytelling. Fanno in modo che lo storytelling rimanga energico, divertente e ambizioso, ma anche onesto e sincero."

Vi ricordiamo che la serie debutterà su Disney+ il prossimo 19 marzo. Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime immagini ufficiali di The Falcon and the Winter Soldier.