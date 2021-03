The Falcon and The Winter Soldier, quali conseguenze avrà l'addio di Cap?

Questo venerdì potremo finalmente assistere al debutto di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, ma nel frattempo è lo sceneggiatore Matt Spellman a rivelare qualcosa in più sulla serie, in particolare sulle ripercussioni che l'assenza di Captain America avrà sullo show.

Avengers: Endgame si era concluso con il passaggio dello scudo di Captain America da Steve Rogers a Sam Wilson (Chris Evans e Anthony Mackie), indicando di fatto un passaggio di testimone tra il Primo Vendicatore e il suo inteso successore.

Ma ora che il mondo si ritrova a vivere nella più particolare delle situazioni dopo il Blip, e senza tre degli Avengers originali (Cap, Iron Man e Black Widow), i protettori che hanno difeso la Terra (e non solo finora), cosa possiamo aspettarci di vedere nella serie con protagonisti proprio i migliori amici del Capitano?

"Beh, la perdita di Steve è quella maggiore, perché colpisce su più livelli. Hai un pianeta che adesso è nella più totale confusione dopo il Blip, e questo è un tipo di problema che un eroe come Steve è il più qualificato per fronteggiare" ha spiegato Matt Spellman.

"E qui abbiamo Sam e Bucky, che stanno iniziando adesso a scoprire, anche grazie al rapporto che c'è tra i due, che la perdita di Steve è molto, molto attiva. Dopotutto, loro sono semplicemente due persone che condividevano il proprio migliore amico, e se si si piacciono o meno è legato anche al fatto che una persona così importante per loro non c'è più. Quindi questa connessione che si espande da un più grande aspetto della trama finirà con l'essere rielaborato nelle relazioni tra i personaggi".

Come largamente anticipato dunque, l'assenza di Cap in The Falcon and The Winter Soldier sarà in un qualche modo la forza motrice non solo per la trama generale e gli eventi a essa collegata, ma anche per lo sviluppo dei rapporti tra i vari personaggi, a partire dai due protagonisti interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie.

Fino a che punto, però, lo scopriremo solo settimana dopo settimana dal 19 marzo su Disney+.