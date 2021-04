The Falcon and the Winter Soldier, ecco le controfigure in costume in una foto dal set

I primi due episodi di The Falcon e The Winter Soldier sono disponibili su Disney+ con i prossimi in uscita ogni venerdì e spesso i nomi associati a questa nuova serie Marvel sono quelli di Anthony Mackie e Sebastian Stan, i protagonisti, ma in un progetto del genere sono coinvolti anche gli stuntman dei quali sentiamo parlare molto meno.

I combattimenti e le acrobazie sul set danno vita ad alcune delle parti più impressionanti della nuova serie Disney+ della Marvel. Non vediamo mai i volti degli stuntman, ovvero le controfigure delle celebrità che eseguono le acrobazie potenzialmente rischiose. Li vediamo fare il loro lavoro senza ottenere molto riconoscimento per aver fatto sembrare grandi le altre persone.

Ma oggi, in una foto emersa online e più votata nella sezione Marvel di Reddit possiamo vedere Aaron Toney e Lloyd Pitts nei loro rispettivi costumi da The Falcon e il nuovo Captain America.

Questa foto, che potete vedere in calce alla notizia, potrebbe essere stata scattata sul set del secondo episodio intitolato L’uomo a stelle e strisce (The Star-Spangled Man) che ha visto Falcon e questo nuovo Cap coinvolti in una sequenza d'azione in cima a due camion in movimento.



Lo scatto e la sua popolarità su Reddit rende merito al duro lavoro di questi professionisti, che interpretano dei supereroi senza metterci la faccia e forse sono i veri "eroi" di produzioni come queste che ci permettono di godere di combattimenti e scene d'azione epiche.



Date un'occhiata alla nuova action figure di John Walker aka Captain America di The Falcon and The Winter Soldier e al nuovo meraviglioso poster di The Falcon and The Winter Soldier.