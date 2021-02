The Falcon and the Winter Soldier, cosa vuol dire la seduta di Sam e Bucky nel trailer?

In questi giorni di overdose da WandaVision si profila già all'orizzonte l'arrivo di un nuovo, importante tassello del Marvel Cinematic Universe che sarà: manca ormai poco più di un mese all'esordio di The Falcon and the Winter Soldier e, pur se ancora presi dalle vicende di Scarlet Witch, i fan sembrano già non star più nella pelle.

L'arrivo del nuovo trailer di The Falcon and the Winter Soldier ha infatti portato a mille l'hype per la serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan: fra le tante teorie sulla trama e sul nuovo Captain America, però, un dettaglio apparentemente insignificante sembra aver monopolizzato l'attenzione in queste ultime ore.

Stiamo parlando del particolare modo di sedersi di Bucky e Sam: nel trailer i due ci vengono mostrati nel corso di un incontro di qualche tipo (interrogatorio? Seduta psicologica?), con le telecamere che ci mostrano come i nostri siano seduti in maniera tutt'altro che comoda, tenendo ognuno le proprie gambe incrociate a quelle dell'altro.

Dettaglio insignificante? Indizio che non possiamo ancora cogliere? Problemi di spazio nella stanza? Lo scopriremo, supponiamo, soltanto con l'arrivo dello show su Disney+ il prossimo marzo! Secondo alcuni, intanto, un particolare avrebbe anticipato l'arrivo degli X-Men in The Falcon and the Winter Soldier.