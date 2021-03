The Falcon and the Winter Soldier, il creatore: 'Una scena ha allarmato tutti in Marvel'

Altro che roba innocua: stando alle parole del creatore di The Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman, infatti, una scena presente nel secondo episodio dello show Disney+ avrebbe praticamente causato una sorta di attacco di panico generale in casa Marvel, con ogni singolo membro della produzione precipitatosi a chiedere spiegazioni.

La scena di cui parliamo è quella in cui si scopre che, in effetti, agli Avengers non venga corrisposto alcun tipo di stipendio: "È divertente perché quella scena, quel momento in particolare, ha praticamente mandato tutti nel panico in Marvel. Abbiamo ricevuto chiamate da Kevin Feige, da Lou D'Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, chiunque in Marvel ci ha chiesto spiegazioni" ha raccontato divertito Spellman, che di recente ha anche parlato della sessualità di Bucky Barnes.

"Penso che il motivo di questa cosa sia che per la prima volta abbiamo visto un supereroe nei panni di una persona comune, quindi spero che in un certo senso abbiamo risposto ad alcune domande, mostrando come non sia semplice essere un supereroe. Un sacco di supereroi sono al verde, soprattutto ora che Tony Stark è morto" ha poi proseguito lo showrunner.

