The Falcon and the Winter Soldier potrebbe debuttare ad agosto

Annunciata ufficialmente per l'autunno del 2020, The Falcon and the Winter Soldier potrebbe arrivare su Disney+ prima del previsto: stando ad un nuovo report, infatti, il debutto della serie sarebbe previsto per il prossimo agosto.

La data di uscita precisa non è ancora stata confermata, ma l'autorevole Deadline sembra sicuro che il debutto televisivo del MCU (almeno di quello visto al cinema) avverrà proprio ad agosto - l'indiscrezione è apparsa nella notizia esclusiva dell'ingaggio di Noah Mills nel cast.

L'eventuale anticipo di Falcon and The Winter Soldier potrebbe coincidere con la recente scelta di spostare WandaVision dal 2021 al 2020, con quest'ultima che potrebbe sostituire lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan nello slot lasciato libero per l'autunno.

Oltre ai due protagonisti, faranno ritorno dai film del MCU anche Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e Daniel Bruhl nel ruolo del villain, il Baron Zemo già apparso in Captain America: Civil War. Nel resto del cast troveremo anche Wyatt Russell, Desmond Chiam e Miki Ishikawa.

Nel frattempo vi ricordiamo che il debutto di Disney+ in Italia è stato anticipato al 24 marzo.