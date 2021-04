The Falcon and the Winter Soldier, Disney+ condivide un nuovo poster ufficiale

In attesa di poter ammirare l'ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo la prossima settimana, Disney+ ha pubblicato tramite le pagine ufficiale social un nuovo e bellissimo art poster della serie Marvel Studios con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei panni di Sam Wilson e di Bucky Barnes.

La fine della seconda serie live-action del Marvel Cinematic Universe è ormai quasi vicina, pur considerando la possibilità che venga presto rinnovata in futuro per una seconda stagione, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà durante il convegno ONU a New York, come anticipato proprio negli ultimi atti finali del quinto episodio.



Abbiamo in gioco il piano decisivo del Flag-Smashers guidati da Karli Morgentau e anche l'eventuale arrivo di John Walker (Wyatt Russell) nei panni di US Agent, figura da lui stesso creata (insieme a un nuovo scudo di semplice metallo) per sopperire al congedo con disonore dall'esercito e alla perdita del ruolo di Captain America dopo le sue violente azioni in Europa, dove è stato sconfitto da Sam e Bucky.



Falcon sembra inoltre aver finalmente accettato l'Eredità dello Scudo di Cap, allenandosi duramente per padroneggiare lo scudo in vibranio di Steve, il che dovrebbe significare che oltre alle Ali, molto probabilmente, Sam indosserà anche un nuovo costume a stelle e strisce, identificandosi finalmente come il nuovo Captain America.



Vi lasciamo alla nostra recensione del quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ricordandovi che il finale della serie uscirà su Disney+ il prossimo 23 aprile.