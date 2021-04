The Falcon and the Winter Soldier, dov'erano Spider-Man e Strange durante il finale?

Supereroi sì, ma talvolta evidentemente un po' fuori dalla realtà: è questa la riflessione che devono aver fatto alcuni fan Marvel, chiedendosi che fine abbiano mai fatto Doctor Strange e Spider-Man, vale a dire i due Avengers di stanza a New York, durante lo scontro finale di The Falcon and the Winter Soldier.

Durante l'episodio che ci ha finalmente presentato il nuovo Captain America, infatti, la Grande Mela è stata letteralmente messa a ferro e fuoco: in che modo, dunque, l'arrampicamuri e lo stregone possono aver ignorato un simile disastro?

La spiegazione, in realtà, non è poi così complessa: stando alla timeline del Marvel Cinematic Universe, infatti, il nostro Spidey era probabilmente in viaggio in Europa (sono i giorni di Far From Home) mentre Sam e Bucky sgominavano la banda di Karli Morgenthau. E Strange? Conoscendo lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch non è difficile immaginarlo immerso in qualche linea temporale/dimensione estranea alla nostra.

Gli ormai ex-Falcon e Soldato d'Inverno sono riusciti comunque a cavarsela piuttosto bene, non trovate? Magari i due colleghi hanno semplicemente ritenuto che fossero in grado di fare da sé! A proposito dello show Disney+, intanto, la showrunner di The Falcon and the Winter Soldier ha smentito le voci sulla sessualità di Bucky.