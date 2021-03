The Falcon and The Winter Soldier, quello che c'è da sapere sul braccio bionico di Bucky

Anche se lo abbiamo già conosciuto in diversi film Marvel precedenti, di Bucky Barnes conosciamo davvero molto poco. Soprattutto del suo tempo trascorso come Winter Soldier. Ora grazie alla nuova serie Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, potremmo scoprire qualcosa in più proprio su Sam Wilson/Falcon e lo stesso Bucky.

L'ultimo spot di The Falcon and the Winter Soldier ha svelato qualcosa in più sul braccio bionico di Bucky. Il video mostra Bucky che rimuove il suo braccio in vibranio, svelando dei connettori viola che sembrano alla tuta a base di nanotecnologia di Black Panther in grado di assorbire energia.



Sebastian Stan aveva espresso il suo entusiasmo per questa nuova serie:"Ero entusiasta, perché penso se ne sia parlato molto in altri film e non c'è mai stato abbastanza tempo per approfondirlo dopo Civil War, e dove si trovava e quanto gli restava ancora da affrontare" ha dichiarato la star.

"Quindi questo è davvero il momento perfetto per entrambi questi personaggi per imparare di più su loro stessi, il mondo in cui si trovano e le loro priorità, e lui è proprio lì con Sam".

Gli showrunner hanno spiegato che i cattivi di The Falcon and the Winter Soldier pensano di essere i veri eroi.

Invece sono proprio Sam e Bucky i due grandi eroi di questa epica nuova serie tv che Marvel ha destinato a Disney+, dopo il grande successo di WandaVision.

Le star di WandaVision hanno inviato un un messaggio ironico alle star di The Falcon and the Winter Soldier, una sorta di passaggio di testimone per il pubblico di Disney+.