The Falcon and the Winter Soldier, Eli Bradley potrebbe tornare? Parla Elijah Richards

La prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier oltre a concentrarsi sull’eredità dello scudo di Captain America ci ha presentato anche nuovi personaggi dell’universo Marvel e uno di questi è Eli Bradley, il nipote di Isaiah Bradley, interpretato da Elijah Richardson.

Subito dopo la messa in onda dell'episodio finale, è stato annunciato il film Captain America 4 con Anthony Mackie nel ruolo principale. Tuttavia, lo show ha lasciato delle questioni in sospeso con molti altri personaggi che potrebbero o meno essere approfondite in futuro.

Eli è Patriot nei fumetti, quindi molti fan sperano che farà parte del team di Young Avengers che la Marvel sembra stia costruendo. In precedenza, Richardson ha fatto sapere tramite Instagram che potremmo vedere di nuovo Eli in futuro, e in una recente intervista con The Direct ci fa sperare per il futuro del personaggio:



"Ho fatto le mie ricerche dopo aver scoperto di avere il ruolo. Ho cercato di capire chi fosse Elijah Bradley, e quali rapporti avrebbe potuto avere con altre persone nell'Universo Marvel. Ho preso in considerazione questo aspetto quando mi sono avvicinato al personaggio. Onestamente più o meno tutto ciò che ho, sono speranze e sogni. Voglio dire, sì ovviamente, chi non vuole far parte dell'MCU? Giusto? Ma vedremo."



Durante l'intervista, Richardson ha anche ammesso che inizialmente pensava che il suo personaggio avesse dei poteri:



"Sapevo che stavo facendo il provino per la Marvel, ma non sapevo per quale personaggio avrei fatto il provino. Mi vennero date diverse battute. Non forniscono le battute effettive finché non ottieni il ruolo", ha spiegato Richardson.



"Sapevo che era per la Marvel, quindi ho pensato, 'Forse questo personaggio ha un superpotere o un'abilità o qualcosa del genere.' Dopo di ciò, ho ricevuto una chiamata che diceva: "Ok, vogliamo che tu faccia un'altra audizione". Ho fatto un'altra audizione di nuovo con battute diverse. Mi sono avvicinato al personaggio esattamente allo stesso modo. Ero tipo, "Sai cosa, questo personaggio deve avere qualche potere o abilità. È la Marvel. È impossibile che non li abbia!” ha concluso.



Visto che il Marvel Cinematic Universe è in grande espansione possiamo aspettarci di vedere tornare Richardson nei panni di Eli in uno dei tanti progetti in cantiere della casa delle idee.