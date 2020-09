The Falcon and The Winter Soldier: Emily VanCamp ha terminato le sue riprese

In attesa di capire quando avverrà il debutto in streaming su Disney+ di The Falcon and The Winter Soldier, Emily VanCamp ha reso noto di aver terminato le sue riprese sul set della serie che proseguirà l'Universo Cinematografico Marvel sul piccolo schermo. L'attrice riprenderà i panni del personaggio Sharon Carter, ovvero nipote di Peggy.

L'attrice ha infatti pubblicato l'immagine della sedia da set con il suo nome inciso sopra e la classica scritta "That's a wrap", che indica normalmente in gergo lavorativo la fine delle riprese. La VanCamp ha quindi aggiunto: "Adoro sempre interpretare questa ragazza", per poi scrivere in forma di hashtag un generico #ComingSoon, in riferimento al prossimo arrivo della serie su Disney+ per il quale non è dato ancora sapere la data d'uscita esatta.

Le riprese, infatti, sarebbero dovute terminare nel corso della scorsa primavera ma la produzione è stata bloccata a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, facendo quindi slittare l'uscita inizialmente prevista per la stagione estiva all'autunno/inverno successivo. Non è chiaro quindi se dovremo aspettarci The Falcon and The Winter Soldier entro il 2020 oppure dovremo attendere ancora fino all'inizio del 2021. Di certo il rinvio di Black Widow al maggio 2021 ha costretto allo slittamento di tutti i lungometraggi successivi.

Le ultime foto arrivate dal set ci hanno mostrato un Wyatt Russel spunta dall'Atlanta City Hall nei panni di U.S. Agent. Come sapete, nel corso delle puntate della serie, vedremo quali saranno le conseguenze del ritiro dalle scene di Captain America, secondo quanto è stato rivelato nelle scorse settimane, il governo americano preferirà affidare il celebre scudo a John Walker, scelta che sarà osteggiata dai due protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie.