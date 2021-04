The Falcon and the Winter Soldier, ecco il terzo episodio su Disney+: trama e durata

Da stamattina su Disney+ è disponibile il terzo episodio della serie tv del Marvel Cinematic Universe, The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Dopo aver conquistato i fan con i primi due episodi, ecco i dettagli del terzo capitolo.

"Dopo la nomina di John Walker a Captain America, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno si alleano in un'avventura intorno al mondo". Come si evince dalla breve sinossi di questo terzo capitolo, la trama di The Falcon and the Winter Soldier sembra davvero entrare nel vivo. E come svelato in questi giorni da Reddit, il terzo episodio è il più lungo sinora della serie con una durata di 54 minuti.



Ecco la trama di The Falcon and the Winter Soldier:"La serie vede protagonisti Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Il Soldato d'Inverno. I due, che hanno fatto squadra nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un'avventura intorno al mondo che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza".

Nel cast della serie anche Wyatt Russell nei panni di John Walker/Captain America, Erin Kellyman Don Cheadle, Daniel Brühl nei panni di Helmut Zemo e Emily VanCamp nel ruolo di Sharon Carter.

Per saperne di più sugli episodi precedenti potete riscoprire la nostra videorecensione del secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.



Nei giorni scorsi sono state svelate anche le action figure di John Walker/Captain America, sia nella versione Funko Pop! sia in quella Marvel Legends.