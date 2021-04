The Falcon and the Winter Soldier, ecco il quinto episodio su Disney+: trama e trama

Da stamattina su Disney+ è disponibile il quinto e penultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, serie tv del Marvel Cinematic Universe con protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Ecco la durata della nuova puntata dello show e la trama.

L'episodio numero 5 della prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier durerà 61 minuti, compresi i titoli di coda.

Per quanto riguarda il quinto episodio, pare che si raggiungerà il culmine della tematica. Il quarto episodio si è concluso con una delle immagini più cult della serie: il nuovo Captain America che brandisce il suo scudo insanguinato e osserva una folla inorridita.

Ora con John Walker addolcito con il siero dal super soldato è finalmente giunto il momento per Sam Wilson e Bucky Barnes di reclamare lo scudo e cimentarsi con la complicata eredità che ne deriva. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione del quarto episodio di The Falcon and the Winter Soldier.



Il quinto episodio sarà quello più struggente, secondo il produttore esecutivo Nate Moore:"Penso che il quarto episodio di The Falcon and the Winter Soldier sarà il preferito di molte persone per dei motivi legati all'azione e le svolte legate ai personaggi ma il quinto sarà realmente il culmine della tematica. E penso che da un punto di vista della recitazione e della regia sia il nostro episodio più forte".

Moore prosegue:"Penso che nella quinta puntata si uniscano molti degli elementi che potrebbero sembrare separati o non del tutto formati. Si può in un certo senso rivedere la conversazione che lo show sta provando ad avere con il pubblico".



Per scoprire il successo della serie, ecco i numeri dietro al sorpasso di The Falcon and the Winter Soldier nei confronti di WandaVision.