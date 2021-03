The Falcon and the Winter Soldier, a che ora esce il primo episodio su Disney+

Falcon and the Winter Soldier farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ venerdì 19 marzo, seguito da un nuovo episodio ogni settimana. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata con i nove episodi di WandaVision e ora proseguirà con Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) di nuovo in azione.

Riprendendo subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame, lo spettacolo è incentrato su Sam Wilson, alias The Falcon, che deve capire se raccogliere in eredità lo scudo di Captain America, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, alle prese con la vita nel 21° secolo. I due si uniscono in una missione per abbattere un gruppo anarchico chiamato Flag-Smashers.



Daniel Brühl tornerà nei panni del Barone Zemo, con tanto di maschera viola indossata nei fumetti. Emily VanCamp è tornata nei panni di Sharon Carter, alias la nipote di Peggy ed ex agente dello SHIELD e Wyatt Russell vestirà i panni di John F. Walker/US Agent, il successore di Cap scelto dal governo degli Stati Uniti. Inoltre sappiamo già che Don Cheadle farà una piccola apparizione nei panni di War Machine.



A differenza di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier debutterà con un solo episodio disponibile venerdì 19 marzo dalle ore 9.00 su Disney+.

Gli altri episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale, con il sesto e ultimo in arrivo nella terza settimana di aprile. Sebbene si tratti di un numero inferiore di episodi rispetto a WandaVision, la durata prevista varia da 40 a 50 minuti.



L'attesa è davvero agli sgoccioli, non ci resta che sintonizzarsi su Disney+ domani per scoprire che cosa ci hanno riservato ma intanto potete fare un ripasso della storia di Sam e Bucky nell'MCU prima di guardare The Falcon and The Winter Soldier.