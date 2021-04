The Falcon and Winter Soldier e il mistero di Steve Rogers: è vivo o morto?

Lo scudo ora è al suo posto, nelle mani di Sam Wilson (Anthony Mackie), che ha trascorso una parte di questo episodio ad allenarsi per maneggiarlo al meglio. Mentre la gente è entusiasta del fatto che Sam sembra finalmente pronto a raccogliere l’eredità di Cap e Bucky probabilmente gli ha fatto confezionare un vestito fatto almeno in parte di vibranio direttamente dal Wakanda, gli affezionati fan di Steve Rogers teorizzano sulle sorti del primo Captain America come potete vedere nei tweet in calce alla notizia. Abbiamo visto il vecchio Steve per l'ultima volta alla fine di Avengers: Endgame quando ha dato lo scudo a Sam , e quest’ultimo e Bucky Barnes (Sebastian Stan) continuano a riferirsi a Steve come se ne fosse "andato". Tuttavia, non c'è stata alcuna chiara indicazione se "andato" significa morto o in pensione o forse ha semplicemente lasciato questa linea temporale del tutto o magari è sulla luna come affermano alcuni nella serie. In attesa dell'ultimo episodio in arrivo su Disney+ venerdì 23 aprile, leggete la nostra recensione del quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier e scoprite chi è il nuovo misterioso personaggio apparso in The Falcon and the Winter Soldier.

Il quinto e penultimo episodio di The Falcon and the Winter Solider ha portato un sacco di novità interessanti sull'eredità di Capitan America ma molti fan si chiedono ancora cosa sia successo a Steve Rogers (Chris Evans) e hanno invaso Twitter per confrontarsi e chiedersi: “ma Steve è ancora vivo”?

