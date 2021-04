The Falcon and the Winter Soldier, i fan paragonano Captain America a Patriota di The Boys

Il nuovo Captain America John Walker (Wyatt Russell) in The Falcon and the Winter Soldier ha provocato grande disappunto in Sam Wilson (Anthony Mackie), Bucky Barnes (Sebastian Stan) e probabilmente tutti i fan della Marvel. Il quarto episodio ha visto una svolta scioccante per il personaggio che ha perso il controllo della sua rabbia.

Walker si è iniettato l'unica fiala rimasta del Siero del Super Soldato, e durante uno scontro con i Flag Smashers ne ha inseguito uno e lo ha ridotto in poltiglia, letteralmente, dopo che il suo amico Battlestar è stato ucciso. Usando l'iconico scudo di Capitan America come arma, Walker ha colpito ripetutamente la sua vittima in mezzo a una folla nella piazza della città mentre l'ultima inquadratura dell'episodio mostrava Walker che teneva il suo scudo insanguinato.

La brutalità del fatto così come la crescente instabilità di Walker, ricordano ai fan un altro personaggio notoriamente instabile: Patriota di The Boys.



Patriota (Antony Starr) è un supereroe a cui non potrebbe importare di meno di uccidere qualcuno. John Walker (Wyatt Russell), d'altra parte, dovrebbe essere il nuovo Capitan America del Marvel Cinematic Universe e simbolo di speranza, ma a causa della sua reazione alla morte di Battlestar il momento viene paragonato a qualcosa che si potrebbe vedere in The Boys.

I fan The Falcon and the Winter Soldier non possono fare a meno di scorgere un po' di Patriota nel nuovo Captain America e si sono riversati su Twitter per commentare l’accaduto, potete trovare i tweet in calce alla notizia.



Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e se vi va leggete la nostra recensione del quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier e date un'occhiata al video integrale della Zemo dance di The Falcon and the Winter Soldier.