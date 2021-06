The Falcon and the Winter Soldier, un fan ricrea le ali funzionanti di Sam Wilson!

Un fan Marvel ha deciso di creare il proprio paio d'ali come quelle di Sam Wilson in The Falcon and the Winter Soldier. Nonostante i fan siano orfani da diverse settimane della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, l'entusiasmo per lo show non si è certamente affievolito e alcuni appassionati s'ingegnano per ricreare alcuni aspetti dello show.

Un giovane fan, Greg Enriquez, ha pubblicato un video in cui mostra la sua creazione: le ali entrano ed escono a comando e lui può staccare lo scudo dalla sua posizione di riposo sulla schiena. In calce alla news potete trovare il video dimostrativo di Enriquez.



WETA Digital ha gestito i VFX per la serie Disney+ e il supervisore Charles Tait parlò in questi termini delle ali del personaggio:"Non è come un paio di ali che possono fare tutte queste cose. Non sarebbe stato possibile. Quindi è stato davvero fatto tutto a mano, onestamente [...]. Le ali non erano specificatamente truccate, anche se penso che lo siano; [...] è stato davvero un gran colpo fatto a mano, davvero molto scrupoloso".

Qualche giorno fa Anthony Mackie ha ricordato la reazione dei fan alla scoperta che Sam Wilson eredita lo scudo di Captain America in The Falcon and the Winter Soldier.

La serie tv è il secondo contenuto seriale Marvel in uscita nel 2021 dopo WandaVision e prima di Loki, uscita su Disney+ proprio in questi giorni.



Su Everyeye potete leggere la nostra intervista alla regista Kari Skogland.