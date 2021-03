The Falcon and the Winter Soldier: ecco i fantastici Funko Pop! dedicati allo show Marvel!

Una nuovissima gamma di Funko Pop! dedicata alla nuova serie Marvel, The Falcon and the Winter Soldier sta per invadere il mercato. Da questa settimana è possibile preordinare le prime quattro action figure Funko Pop!, tutte al prezzo di 10,99 dollari. I prodotti saranno disponibili all'acquisto dal prossimo mese di maggio.

La serie spin-off degli Avengers è disponibile su Disney+ da oggi, venerdì 19 marzo, per accompagnarvi in un viaggio unico e da brivido che unisce Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) nel tentativo di fermare un complotto terroristico, guidato dal loro vecchio nemico, il barone Helmut Zemo (Daniel Brühl).



Il Funko Pop! di Falcon ha due diverse versioni; una in volo con l'apertura alare completa e una versione per il combattimento da terra.

Sebastian Stan è presente anche in modalità action, con il Funko Pop! di The Winter Soldier (Soldato d'inverno).

A completare il primo ciclo di Funko a tema The Falcon and the Winter Soldier c'è il villain dello show, il barone Zemo.

Ci si aspetta che questa sia solo un assaggio di quello che la Disney ha in mente, dal momento che con WandaVision la major ha lanciato dei Funko specifici a seconda degli episodi. Nel frattempo le star di WandaVision hanno mandato un video messaggio a Anthony Mackie e Sebastian Stan.



Per saperne di più sul primo episodio leggete la nostra recensione del primo capitolo di The Falcon and the Winter Soldier.