The Falcon and The Winter Soldier, il finale potrebbe aver introdotto i Thunderbolts

I sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono una sorta di trampolino di lancio per tutto ciò che vedremo in futuro nel Marvel Cinematic Universe e hanno gettato le basi per creare l'arrivo dei Thunderbolts, la squadra della Marvel composta da antieroi, villain e supercriminali.

Dall'introduzione di un altro Captain America, che ha già portato allo sviluppo di Captain America 4, alla svolta per Sharon Carter (Emily VanCamp) che quasi tutti hanno visto arrivare, The Falcon e il Winter Soldier ci ha regalato diversi sviluppi di trame.

L’episodio finale termina con John Walker (Wyatt Russell) che ottiene la sua uniforme da supereroe e diventa U.S. Agent, tutto grazie ad Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) e questa è solo la punta dell'iceberg.



Infatti il barone Zemo (Daniel Brühl) è vivo e vegeto in una prigione da cui alla fine riuscirà a evadere tra non molto probabilmente. E c’è anche Carter nel mix, che si è appena rivelata essere Power Broker, una trafficante di armi globale con sede a Madripoor.



Con qualcuno come de Fontaine al timone, oltre a un surplus di villain che abbiamo già incontrato all'interno dell'MCU che devono ancora incontrare la loro fine, il futuro è radioso per una squadra come i Thunderbolts. Dopotutto, anche Kevin Feige ha detto che qualcuno come Ava Starr aka Ghost (Hannah John-Kamen) potrebbe riapparire in futuro ad un certo punto perciò non ci resta che aspettare per scoprire come la Casa delle Idee ci stupirà.



