The Falcon and The Winter Soldier, il primo finale segreto: cosa significa?

Dopo quattro episodi senza scene post-credit, imitando quanto già fatto da WandaVision nei suoi ultimi appuntamenti settimanali, nella quinta puntata di The Falcon and the Winter Solider è stata finalmente mostrata la prima scena post-credit della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Nell'episodio, Bucky e Sam riescono a sottrarre lo scudo a John Walker, ormai fuori controllo dopo la morte dell'amico e commilitone, una furia cieca e paranoica. Tornato a casa, a Walker viene revocato il titolo di Captain America e viene inoltre congedato con disonore dall'esercito degli Stati Uniti d'America a casa dell'omicidio di un membro dei Flag-Smashers ripreso via smartphone dal pubblico attonito e astante.



Durante l'episodio viene inoltre avvicinato alla Contessa Valentina Allegra de Fontaine che lo invita a rispondere a una sua chiamata, quando questa arriverà, promettendogli di riuscire a fargli proseguire la sua carriera di patriota mascherato, soprattutto guardando al Siero del Super Soldato iniettato nel suo corpo. Ad ogni modo, è chiaro che Walker non voglia rinunciare per niente alla sua posizione, il che ci porta alla scena post-credit.



Qui vediamo Walker sciogliere un pezzo di metallo e lavorarlo: sta costruendo un nuovo scudo con stella e strisce bianche, rosse e blu, con l'aggiunta delle sue medaglie al valore, per lui ormai priva di significato e anzi, emblema del giorno peggiore della sua vita. Tuttavia lo scudo non è ovviamente in vibranio, quindi non avrà la stessa resistenza.



Che questo significhi che Walker stia per diventare US Agent?