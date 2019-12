The Falcon and The Winter Soldier: una foto dal set svela il nuovo costume di Bucky

Come già riportato, le riprese di The Falcon and The Winter Soldier sono attualmente in corso e dall'ultima immagine trapelata dal set della serie Disney+ è possibile dare un nuovo sguardo al personaggio di Bucky interpretato da Sebastian Stan.

Finora avevamo potuto scoprire i due attori sul set ma solamente in abiti civili, in borghese mascherati per non farsi riconoscere in pubblico, ma dalla nuova immagine trapelata online possiamo scoprire per la prima volta il costume adoperato dal Soldato d'Inverno. Con le riprese attualmente concentrate a Senoia, in Georgia, vediamo il personaggio di Stan indossare una versione rinnovata del suo tipico costume e anche una diversa versione del suo braccio metallico, rivisto in Wakanda.

Oltre all'immagine non sono trapelati altri dettagli circa la serie, che stando alle ultime indiscrezioni - non confermate - potrebbe prevedere anche il ritorno dello scienziato Arnim Zola (interpretato da Toby Jones): purtroppo non ci sono dettagli sul contesto della sua apparizione, ma in caso potrebbe mostrarsi tramite la sua coscienza elettronica come visto in Captain America: The Winter Soldier. Tra i confermati ufficialmente c'è però il Barone Zemo interpretato da Daniel Bruhl, anch'egli introdotto in The Winter Soldier.

Vi ricordiamo che Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la storia dovrebbe essere incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con il primo che si ritroverà ad affrontare l'opposizione del governo degli Stati Uniti alla possibilità che sia proprio lui ad assumere l'identità di nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature degli showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, Falcon & The Winter Soldier includerà nel cast anche Emily VanCamp come Sharon Carter, Daniel Brühl come Baron Helmut Zemo e Wyatt Russell come John Walker / US Agent. Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma la Disney ha indicato un generico autunno 2020.