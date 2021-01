The Falcon and The Winter Soldier, Georges St-Pierre orgoglioso del suo lavoro nella serie

Il nuovo anno dei Marvel Studios su Disney+ si aprirà con l'arrivo di WandaVision, ma c'è un'altra serie del MCU che avrebbe dovuto debuttare assai prima secondo i piani originali, e stando a quanto raccontato da uno dei suoi interpreti Georges St-Pierre, ci aspettano davvero grandi cose.

L'ex Campione UFC Georges St-Pierre, che nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto per la prima volta nel ruolo di Batroc in Captain America: The Winter Soldier, tornerà a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri eroi (o almeno, così parrebbe, non si sa ancora molto al riguardo), e in una recente intervista si è detto davvero orgoglioso di quanto fatto nella serie targata Disney+, ovvero il progetto più grande al quale abbia mai lavorato.

"Ha un budget enorme. È davvero la cosa più grande che abbia fatto finora" ha raccontato ai microfoni di Inspired Traveler parlando dello show con Sebastian Stan e Anthony Mackie "È assurdamente grande. E io è già da un po' che studio recitazione per poter diventare a tutti gli effetti un attore. Sto lavorando davvero sodo, e sono molto orgoglioso di quanto fatto nello show. Non vedo l'ora che tutti possano vedere i risultati del mio lavoro".

"Sono un po' un nerd in questo universo" continua St-Pierre "Credo che questa passione mi abbia influenzato nella mia avventura nelle MMA (Mixed Martial Arts). Quando ero nella gabbia mi sentivo un un supereroe, e non appena sono uscito dall'arena, invece, era come se fossi tornato a essere un normale essere un umano".

E noi non aspettiamo altro che vedere non solo i risultati degli sforzi di St-Pierre, ma di tutto il cast e la crew di The Falcon and The Winter Soldier, all'approdo della serie tv su Disney+ il prossimo marzo.