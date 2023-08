The Falcon and the Winter Soldier, guardate le cover steelbook dell'edizione Blu-Ray/4K!

A più di due anni dall'uscita di The Falcon and The Winter Soldier la serie arriverà anche in Blu-Ray in un cofanetto esclusivo. Non si sa precisamente quando sarà disponibile ma, probabilmente, non tra molto tempo in prospettiva dell'uscita di Captain America 4.

Dopo che Loki e WandaVision hanno ottenuto una versione Blu-Ray anche The Falcon and The Winter Soldier sembra aver ricevuto questo tipo di onore. La serie, che ha raccontato il passaggio di testimone tra Steve Rogers e Sam Wilson, ha affrontato tematiche differenti rispetto a quello a cui la Marvel ci ha abituato nel corso degli anni. Razzismo, senso di identità, responsabilità e disturbo da stress post traumatico, la serie ha messo al centro i "problemi" dell'essere un uomo afroamericano che dovrebbe rappresentare una nazione che non lo accetta per quello che è.

Con l'introduzione del personaggio di Isaiah Bradley, TFATWS rendeva importante la questione del Black Lives Matters che, nel 2021, era al centro dell'opinione pubblica. La serie, ovviamente, ha aperto la strada a due progetti futuri dell'MCU che coinvolgeranno i due protagonisti: Captain America 4 e Thunderbolts. Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso a però rallentato la produzione della maggior parte delle pellicole Marvel.

Se vi va di sapere qualcosa di più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!