The Falcon and The Winter Soldier, l'idea scartata per quella scena con Sam

L'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ci ha regalato tanti momenti memorabili, ma uno di questi con protagonista il Captain America di Sam Wilson sarebbe potuto essere alquanto diverso...

Durante un'intervista con Screen Rant, il supervisore degli effetti speciali di The Falcon and The Winter Soldier Eric Leven ha rivelato come è sono state realizzate alcune delle scene più spettacolari dell'ultimo episodio, e in particolare come si è arrivati alla decisione di fargli compiere determinate azioni piuttosto che altre.

"Quando Captain America sta volando nel tentativo di salvare quell'elicottero, noi stavamo cercando il modo di renderlo un momento davvero memorabile. Ci siamo chiesti 'Cos'è che potrebbe fare qui di davvero figo che renda il suo personaggio ancora più interessante?'" ha esordito "E la soluzione finale è stata fargli salvare i piloti dell'elicottero sul ponte e proteggersi con le ali. È qualcosa che abbiamo aggiunto in seguito".

Ma prima di fare questa scelta, sono state prese in considerazione diverse opzioni: "Ma ci sono state parecchie idee alternative. Era tutto un 'E se gli facessimo fare questo? E se salvasse questi? E se invece...' Quindi abbiamo esplorato parecchie situazioni. E all'inizio, stavamo cercando di capire come fare per incorporare nei suoi movimenti con lo scudo anche le ali, quindi abbiamo pensato a un sacco di idee fighe, come magari fargli usare le ali per riprendere lo scudo una volta che gli ritorna indietro, o anche lanciarlo direttamente".

E a tal proposito, afferma: "Sono state queste le cose su cui abbiamo ragionato, e semplicemente per questo show abbiamo non abbiamo avuto modo di utilizzare tutte le opzioni. Magari capiterà di vederle sullo schermo in futuro, magari no".

