The Falcon and the Winter Soldier, l'imperdibile concept art ci mostra il make-up di Bucky

The Falcon and the Winter Soldier ci ha consegnato un nuovo Captain America e un Bucky Burnes che sta cercando di andare avanti sapendo di essere una brava persona nonostante tutto ciò che ha fatto sotto il controllo dell'Hydra, in molti hanno notato però che il suo iconico make-up era sparito nello show.

The Falcon and the Winter Soldier ci ha raccontato il viaggio di Sam Wilson per diventare Capitan America ed il conflitto interiore che lo ha portato ad accettare l'eredità di Steve Rogers.



Questo show per Bucky invece è andato in qualche modo a stabilire un cambiamento nel suo personaggio poiché il suo conflitto con i Flag Smashers e la sua dinamica con Sam alla fine lo hanno portato ad assumere un ruolo eroico.



Un concept art di Bucky è stato mostrato in Marvel Studios Assembled, la serie di documentari che rivela come sono stati realizzati i progetti Marvel.

L'ultimo episodio ci mostra il dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier e ad un certo punto vediamo il concept art, che potete trovare in calce alla notizia, con Bucky e il suo trucco per gli occhi neri che gli abbiamo visto solo quando lavorava per l’Hydra.



Non ci viene fornito alcun contesto per questo concept art dai creatori, ma appare sullo schermo durante un approfondimento delle scene a Madripoor, dal terzo episodio dello show.

L’idea per il trucco di Bucky potrebbe essere venuta a Zemo, che potrebbe aver ingannato altri criminali facendogli credere che Bucky fosse ancora il Soldato d'Inverno. Questa è probabilmente l'unica scena in cui l'iconico trucco avrebbe avuto senso per il personaggio.



Forse alla fine è un bene che l’idea sia rimasta solo un’idea in quanto Bucky stava cercando di lottare con tutte le sue forze per dimenticare il suo passato o per conviverci e quel trucco avrebbe rappresentato solo un doloroso promemoria di ciò che è stato e non dovrà più essere.



