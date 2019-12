The Falcon and The Winter Soldier sarà incentrato sul passaggio dello Scudo di Cap

Dopo le nuove immagini di The Falcon and the Winter Soldier mostrate durante il panel Marvel Studios al CCXP di San Paolo, in Brasile, ecco che sempre dallo stesso palco e dalla stessa vetrina arrivano novità sulla prima serie Disney+ prodotta da Kevin Feige, che durante l'evento ha confermato un dettaglio vociferato (e chiaro) ormai da mesi.

La serie con protagonisti Sebastian Stan nei panni di Bucky e di Anthony Mackie in quelli di Falcon si concentrerà infatti sul fardello dell'eredità di Captain America (Chris Evens), esattamente sul passaggio di scudo da Steve Rogers a Sam Wilson visto alla fine di Avengers: Endgame, punto da cui ripartirà il primo show Marvel Studios per Disney+.



La serie esplorerà il modo in cui Sam interiorizzerà e accetterà la decisione di Steve, subendone tutta la pressione, che a quanto pare sarà praticamente il centro tematico dell'intera serie, almeno stando alle parole di Feige. Spiega infatti il CCO Marvel Entertainment: "Abbiamo visto Old Man Cap consegnare lo scudo a Sam Wilson alla fine di Endgame, e la domanda è: cosa ci ha fatto, dopo? Cosa significa per lui quello Scudo? È una grande responsabilità ed è proprio il tema su cui si concentrerà prevalentemente lo show".



The Falcon and the Winter Soldier è atteso su Disney+ nel corso del primo quadrimestre del 2020. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale su The Falcon and the Winter Soldier.