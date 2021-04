The Falcon and the Winter Soldier, ecco il titolo inizialmente pensato per il finale!

Il titolo del finale della serie Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, ha proposto un cambio che riflette totalmente gli eventi raccontati nella serie con protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Ma inizialmente il titolo pensato era totalmente differente.

Non proseguite nella lettura della news nel caso non abbiate ancora visto il finale di The Falcon and the Winter Soldier.



Chi ha visto il finale saprà bene che il titolo è stato cambiato per l'occasione in Captain America and the Winter Soldier, apparso sullo schermo proprio alla fine del finale di stagione, riflettendo la decisione di Sam Wilson di assumere il ruolo di nuovo Captain America.

Tuttavia è sembrato strano che il nome di Sam fosse stato cambiato mentre quello di Bucky no, soprattutto perché il personaggio ha trascorso l'intera serie a cercare di scrollarsi la storia di Soldato d'Inverno.

A quanto pare esiste proprio un titolo alternativo, pensato inizialmente. Secondo Malcolm Spellman, si era pensato anche al titolo Captain America and the White Wolf:"Ho visto quel soprannome guardando uno dei montaggi e mi colpì davvero emotivamente. Credo che volessero che l'impatto di Captain America e il Soldato d'Inverno si verificasse".

Probabilmente con il titolo alternativo questo impatto sarebbe stato minore, secondo Spellman. La showrunner ha smentito la bisessualità di Bucky Barnes, voce circolata sul web negli ultimi giorni.



Per saperne di più sulla serie leggete la nostra recensione dell'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier.