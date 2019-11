The Falcon and The Winter Soldier: iniziano le riprese della serie

Continuano le novità per l'attesa serie TV di Disney+: dopo aver scoperto i nuovo armamentari di Bucky in The Falcon and the Winter Soldier, i fan saranno entusiasti di sapere che la serie ha appena iniziato le riprese.

A dare la notizia è lo sceneggiatore Malcom Spellman, che in un post presente sulla sua pagina di Instagram ufficiale e che trovate in calce alla notizia, scrive: "Giorno 1, è assurdo vederlo prendere vita. La Marvel non permette di scattare foto sul set, ma questa è una giornata molto importante per tante persone, tra cui me". La maggior parte delle riprese sarà fatta ad Atlanta, in Georgia, scopriamo quindi che i dirigenti de La Casa delle Idee hanno voluto evitare il rischio di leak, non permettendo alla troupe al lavoro sull'attesa serie di usare i telefoni vicino al set.

Non sappiamo ancora molto riguardo la trama e la data di uscita dello show che vedrà Sam Wilson tentare di prendere il posto di Captain America, insieme a lui sarà presente Bucky Barnes, conosciuto anche come Winter Soldier, la regia invece sarà affidata a Kari Skogland.

Dai rumor che circolano attorno alla serie, sembrerebbe che in Falcon and the Winter Soldier sarà presente una minaccia virale, che secondo le teorie dei fan potrebbe essere il Virus X.