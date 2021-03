The Falcon and the Winter Soldier, Kevin Feige: 'Sam e Bucky fondamentali per il futuro'

A The Falcon and the Winter Soldier spetterà un compito ingrato: esordire dopo un successo clamoroso come quello ottenuto da WandaVision è un rischio che pochi accetterebbero di correre, soprattutto quando i due protagonisti dello show sono da molti fan ritenuti dei semplici personaggi secondari. Ma sarà davvero così?

A rispondere alla nostra domanda arriva Kevin Feige: il presidente dei Marvel Studios ha sottolineato ancora una volta quanto errato sia il sottovalutare il ruolo di Sam e Bucky nel Marvel Cinematic Universe, in particolar modo senza ancora conoscere le evoluzioni dei personaggi e della storia nel corso della serie in arrivo su Disney+.

"I personaggi di Bucky e Sam sono essenziali per il Marvel Cinematic Universe e qualunque loro cambiamento, qualunque evoluzione e qualunque cosa dovesse capitare loro avrà delle ripercussioni importanti sul resto del franchise. Quindi sì, alcuni personaggi potranno subire cambiamenti che avranno enorme, enorme influenza sulle storie che racconteremo in futuro" sono state le parole di Feige.

Quali sono le vostre aspettative per la serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Kevin Feige, intanto, ha già parlato di un'eventuale seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier; secondo Anthony Mackie, invece, per il suo Sam The Falcon and the Winter Soldier sarà un vero viaggio spirituale.