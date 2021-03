The Falcon and The Winter Soldier: i legami con WandaVision sono soltanto un caso

Nel giro di un paio di settimane, gli spettatori di Disney+ hanno detto addio a WandaVision e dato il benvenuto a The Falcon and The Winter Soldier, due serie che non potrebbero essere più diverse, ma che condividono anche un inaspettato legame. Ne parla più approfonditamente Kari Skgland.

Come abbiamo potuto osservare già dal primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, infatti, anche lo show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan affrontano delle tematiche che sono state alla base di WandaVision: il dolore della perdita e i traumi del passato.

In particolare, è il personaggio di Bucky Barnes a dover fare i conti con ciò che è stato non solo quando era in sé, ma soprattutto negli anni in cui era qualcun altro a controllarlo. Senza contare, poi, l'assenza di Steve, che grava sui due protagonisti, ma anche sul resto del mondo.

Così, su ciò che accomuna le due serie, si è espressa anche la regista di The Falcon and The Winter Soldier, Kari Skogland.

"Ero così entusiasta che WandaVision fosse stato ricevuto così bene. Come un po' tutti i progetti, non sai come può essere accolto. Quindi è stato davvero meraviglioso vedere gli spettatori partire per quel viaggio assieme ai personaggi, perché non sapevano dove erano diretti. È stato così unico e pieno di creatività" ha affermato.

"Ma i parallelismi tra le due serie, penso siano più incidentali" spiega poi "Non penso fossero programmati. Ma credo che l'opportunità di poter passare più tempo con questi personaggi ci permetta anche di scavare più a fondo nella psicologia di queste persone straordinarie che hanno avuto delle esperienze straordinarie" e aggiunge che così facendo è abbastanza naturale finire con l'esplorare il loro stato mentale la loro vita privata, da qui la forte possibilità che The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision potessero condividere qualcosa del genere.

"Vuoi andare dietro le quinte e vedere cosa sta succedendo, no? È più un'opportunità per tutti noi, piuttosto che un qualcosa di programmato e orchestrato".

Vedremo allora come proseguirà il percorso di Bucky e Sam (e il mondo dopo l'addio di Cap) nei nuovi episodi di The Falcon and The Winter Soldier.