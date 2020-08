The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye pronti al ritorno sul set

L'emergenza sanitaria che dallo scorso marzo ha bloccato numerose produzioni cinematografiche e televisive non sembra dare segnali estremamente positivi al mercato dell'intrattenimento, ma in quel di Atlanta si starebbero comunque avviando i preparativi per un ritorno sul set, almeno per quanto riguarda le serie dei Marvel Studios.

Interrotti ufficialmente a marzo i lavori di Loki, The Falcon and The Winter Soldier e altre serie di Disney+ targate Marvel Studios, si starebbe ora provvedendo a prepare i set per un prossimo ritorno.

Come riportato da Charles Murphy di Murphy's Multiverse, si tratterebbe nello specifico del set di Atlanta, GA, location prediletta da numerose produzioni Marvel (mentre per quello di Los Angeles, dove dovrebbe completare i lavori WandaVision, si dovrà aspettare ancora un po', essendo in una delle zone più colpite dal virus).

"Le crew di The Falcon and The Winter Solider, Loki e Hawkeye sono tornate sul set e stanno preparando tutto per l'inizio dei lavori delle tre serie Marvel di Disney+, andandosi ad aggiungere alla crew di Spider-Man 3, che era già sul posto per dare inizio ai preparativi".

In questo modo, The Falcon and The Winter Soldier e Loki dovrebbero essere in grado di ripartire per la seconda metà di agosto o i primi di settembre, mentre Hawkeye dovrebbe avviare la produzione verso ottobre. Il sequel di Spider-Man, invece, si direbbe in carreggiata per un inizio riprese a settembre.

Questo potrebbe voler dire, nota Murphy, che per quanto riguarda Hawkeye (e Spider-Man 3) potrebbero esserci presto delle notizie in merito ai primi casting, o se non altro, alle descrizioni fornite per le audizioni.

Noi, come sempre, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.