The Falcon and The Winter Soldier: il look del Barone Zemo in un concept di Civil War

Sul palco del Comic-Con i Marvel Studios hanno rivelato che Daniel Bruhl tornerà a vestire i panni di Zemo in The Falcon e The Winter Soldier, la prima serie del MCU a debuttare su Disney+.

Il personaggio è stato introdotto al cinema durante Captain America: Civil War, nel quale ha svolto il ruolo di principale antagonista. Nella guerra civile degli Avengers, però, Zemo si è limitato a tirare le fila di un complotto contro Iron Man e Cap senza mostrarsi con il suo iconico costume dei fumetti.

Tuttavia, proprio durante la presentazione ufficiale dello show, Kevin Feige ha mostrato ai presenti un video in cui Bruhl annunciava la sua presenza nello show e in seguito indossava la maschera viola. Purtroppo il filmato non è disponibile, ma in rete è emersa una concept art mai per utilizzata per Civil War che potrebbe darci un'idea di come sarà il look del personaggio.

Come potete vedere in calce alla notizia il costume del Barone Zemo sembra piuttosto fedele alla sua controparte fumettistica, con le dovute differenze dettate dalla trasposizione cinematografica. Che ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

The Falcon and the Winter Soldier vedrà come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. Il debutto dello show è previsto per l'autunno del 2020 su Disney+. Leggete tutti i dettagli sulla nuove serie tv del MCU.