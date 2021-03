The Falcon and the Winter Soldier, Mackie: 'ai miei figli non importa che io sia nei film'

Far parte di un franchise importante come quello della Marvel nei panni di un Vendicatore è una cosa che dovrebbe quanto meno impressionare i più piccoli, ma non è così per i quattro figli di Anthony Mackie aka The Falcon, protagonista della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

L’attore infatti ha rivelato in un’intervista a People che spesso la sua stella viene oscurata da YouTuber e altre celebrità a casa sua. I suoi figli erano molto piccoli quando l’attore è entrato nel Marvel Cinematic Universe e questo per loro è solo il lavoro di papà.



“È incredibilmente divertente quanto a loro non possa importare di meno del fatto che io sia nei film...non ricordo il suo nome, ma c'è questo tizio inglese online chee gioca a Minecraft e tutti questi ragazzi lo guardano, compresi i miei ragazzi."



Mackie ha continuato: "Stanno arrivando all'età in cui le loro personalità individuali stanno iniziando a mostrarsi, è divertente essere in grado di sperimentare la loro crescita come individui", ha aggiunto. "Il mio secondo figlio, è un cuoco. Cuciniamo insieme tutto il tempo. Quello più grande è emotivamente simile a me. Mi è piaciuto stare a casa e poterli conoscere meglio".



Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier è stato pubblicato il 19 marzo e dopo il successo ottenuto dalla serie che ha dato il via alla Fase 4 del MCU, WandaVision, si spera che The Falcon and The Winter Soldier possa replicarlo e appassionare anche i figli di Mackie.



