The Falcon and The Winter Soldier, Mackie scherza sulla sua action figure: "é Jamie Foxx!"

Nell’ultimo episodio di The Falcon e The Winter Soldier finalmente abbiamo visto il personaggio interpretato da Anthony Mackie, Sam Wilson, diventare il nuovo Capitan America quando ha finalmente accettato lo scudo nell'universo cinematografico Marvel.

Dopo questa svolta ovviamente il merchandising deve essere aggiornato con nuove action figure e Funko Pop! dedicate al personaggio. Mentre l’attore era ospite a The Late Show con Stephen Colbert, il presentatore ha tirato fuori una nuova action figure di Capitan America e mentre Mackie era entusiasta di vederla via zoom, si è lasciato andare ad un siparietto divertente.



"È fantastica", ha detto Mackie prima di dare un'occhiata più da vicino, come si può vedere nel video completo di YouTube che trovate qui sopra. "Da questa distanza assomiglia più a Jamie Foxx che a me!" ha detto scherzando.

Alla fine, era entusiasta di vederla quando ha dato un'occhiata più da vicino. "È incredibile, non l'ho ancora vista. Non ne ho mai vista una!"



La sua famiglia e gli amici vedono molto Mackie nel personaggio, però. Ad esempio, l’attore è nativo della Louisiana e la versione Marvel Studios di Sam Wilson ha aggiunto scene con il personaggio che vive nello stato meridionale.

"Questa è opera di Malcolm Spellman, il nostro sceneggiatore", ha detto Mackie. "Falcon ha avuto molte diverse incarnazioni nel corso dei fumetti e ora nei film...con ciò Malcolm voleva renderlo più vicino alla mia esperienza, alla mia voce, in modo che potessi relazionarmi di più con il personaggio.. .quindi, mi ha dato dei piccoli frammenti della mia esperienza personale e li ha inseriti per farmi sentire più a mio agio con il personaggio".



Vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio finale di The Falcon and The Winter Soldier e l'imperdibile nuova ondata di Funko Pop dedicate a The Falcon and the Winter Soldier.