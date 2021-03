The Falcon and The Winter Soldier, mancano solo 2 settimane: questo trailer ve lo ricorda!

Oggi è venerdì, il che significa Marvel Day per tutti gli abbonati Disney+. Ma non è un venerdì qualsiasi, perché oltre ad averci portato l'ultimo episodio di WandaVision, ci avvicina anche al debutto della prossima serie tv del MCU, The Falcon and The Winter Soldier.

È un gran bel periodo per i fan Marvel, specialmente dopo un 2020 quasi all'asciutto di ogni cosa MCU (unica eccezione la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.), perché ogni settimana è all'insegna dei nostri eroi eroi preferiti con le serie tv di Disney+.

Dal 15 gennaio a oggi abbiamo potuto assistere al debutto del primo show prodotto direttamente dai Marvel Studios (e non Marvel Television), WandaVision, con protagonisti Visione e Scarlet Witch, che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, mentre tra esattamente quindici giorni (il prossimo venerdì sarà invece dedicato a ASSEMBLED: The Making of WandaVision) assisteremo finalmente al ritorno di altri due personaggi molto amati: Falcon e il Soldato d'Inverno a.k.a. Sam Wilson e Bucky Barnes .

Anthony Mackie e Sebastian Stan saranno infatti i prossimi eroi Marvel le cui avventure ci verranno presentate settimanalmente sulla piattaforma streaming, e anche qui possiamo aspettarci grandi sorprese, soprattutto vista la presenza di tanti altri incredibili personaggi, dall'Agente 13/Sharon Carter (Emily VanCamp) al villain Zemo, interpretato da Daniel Brühl.

E nell'attesa del fatidico giorno, possiamo gustarci questo nuovo teaser trailer condiviso oggi dai canali ufficiali.