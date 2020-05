The Falcon and the Winter Soldier, Marvel spiega ai neofiti chi è US Angent: il video

In attesa di capire quando si tornerà effettivamente sul set, anche se dovrebbe ormai essere a breve, entro le prossime settimane, The Falcon and the Winter Soldier di Disney+ continua a far parlare di sé e a catalizzare tanta attenzione della stampa specializzata, specie poi se Marvel Entertainment ci mette lo zampino.

Come sappiamo ormai da mesi, anche grazie alle immagini dal set e dall'annuncio fatto direttamente dalla produzione, l'apprezzato Wyatt Russell (Overlord, Lodge 49) vestirà nella prima serie live-action Marvel Studios targata Disney+ i panni di John F. Walker, meglio noto ai fan dei fumetti come US Agent, che nei fumetti è anche stato Captain America, tanto che nella serie potrebbe effettivamente sostituirlo in qualche modo - o in qualche sceneggiata, come agli albori della sua carriera.



Ad ogni modo, essendo un nuovo e importante personaggio del MCU, secondario e meno noto e legato al nuovo percorso streaming dei Marvel Studios, Marvel Entertainment ha pensato bene di condividere un interessante video per spiegare ai neofiti chi sia US Angent nei fumetti, in un filmato che in appena 2 minuti condensa alla perfezione i tratti salienti della sua esperienza e della sua biografia.



Vi ricordiamo che The Falcon and the Winter Soldier uscirà in autunno e vedrà nel cast anche Anthony Mackie nei panni di Falcon e Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.