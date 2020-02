The Falcon and The Winter Soldier modificherà la sceneggiatura a causa del Coronavirus?

Come se salvare il mondo non fosse abbastanza, nuovi intoppi arrivano a rallentare le riprese di The Falcon and The Winter Soldier: la sceneggiatura originale potrebbe essere modificata per evitare un'infelice accostamento con il Coronavirus a causa della Pandemic Productions, un'industria che nella serie porterà avanti alcuni affari loschi.

A causa della crescente preoccupazione riguardo il virus e delle misure speciali adottate in tutto il mondo per arginarne la sua diffusione, pare che la major dei supereroi stia valutando di modificare, e all'occorrenza eliminare dalla storyline, le vicende che vedrebbero coinvolta questa fittizia azienda, con lo scopo di evitare cattiva pubblicità.

La notizia non è ancora certa, ma nel caso venisse confermata potrebbe portare a nuovi rallentamenti per la produzione, che solo qualche tempo fa aveva già modificato il calendario delle riprese a causa del violento terremoto in Costa Rica.

La buona notizia è che le vicende che vedranno schierarti Anthony Mackie e Sebastian Stan contro la Pandemic Productions occuperebbero il filmato di soli due episodi, i primi della stagione, il ché dovrebbe rendere più semplice aggirare il problema.

Intanto, un nuovo personaggio tanto caro ai fan Marvel potrebbe essere entrato in scena: Battletsar potrebbe fare presto il suo ingresso nel MCU grazie a Falcon and The Winter Soldier, mentre Wyatt Russell e il suo Captain America sono protagonisti della campagna pro-Cap nelle nuove immagini dal set.