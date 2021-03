The Falcon and The Winter Soldier ci mostra come è cambiato il mondo dopo il blip

Il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier è approdato lo scorso venerdì su Disney+, e ci ha mostrato un mondo alle prese con le conseguenze del Blip. Ora la regista della serie Kari Skogland approfondisce l'argomento.

Spider-Man: Far From Home aveva già iniziato ad affrontare la questione del post-Blip, e per quanto breve, un accenno lo abbiamo visto anche in WandaVision. Tuttavia, sarà The Falcon and The Winter Soldier a mostrarci in maniera più estesa le conseguenze delle azioni di Thanos.

A questo proposito, i colleghi di Comicbook hanno chiesto alla regista della serie di elaborare maggiormente sul concetto di alleati e nemici introdotto nella premiere della serie.

"Siamo nel mondo post-blip, giusto? Il che significa che tutto è cambiato. Perciò alleati che diventano nemici si riferisce più ai cambiamenti di confine e al fatto che il mondo prima del Blip era una cosa, ma dopo che è sparita metà della popolazione, il mondo è cambiato, è stato riformato, e le genti di paesi in conflitto sono diventate amiche, hanno dovuto iniziare a fare affidamento gli uni sugli altri" ha spiegato Kari Skogland.

"Così l'elitarismo si sarà probabilmente disperso, almeno dopo lo snap, e forse la situazione era addirittura migliorata perché le persone, un po' come accaduto a noi con la pandemia, hanno dovuto imparare a cooperare. Ma poi c'è stato il blip, gli scomparsi sono tornati, e un gran numero di persone ha cercato di tornare al mondo com'era prima. Ed è stata una cosa positiva? Questo è il tipo di conversazione che abbiamo qui".

E come farà a riprendersi un mondo del genere, che ha perso anche il suo simbolo della speranza? Lo scopriremo nei prossimi episodi.