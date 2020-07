The Falcon and The Winter Soldier, la nuova data di uscita verrà annunciata 'presto'

The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel incentrata sui personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan che avrebbe dovuto firmare l'esordio del franchise su Disney+ il prossimo agosto, non potrà debuttare nei tempi previsti, ma a quanto pare non manca molto all'annuncio di una nuova data di uscita.

A rivelarlo Entertainment Weekly: nel dare la notizia del rinvio, la rivista ha confermato che se tutto andrà come previsto la nuova premiere verrà annunciata "presto". Al momento non ci sono indizi sul periodo, ma con il possibile rinvio di WandaVision al 2021 è probabile che Disney+ non voglia privarsi di entrambi i suoi show Marvel previsti per il 2020.

Intanto, la produzione di The Falcon and the Winter Soldier tornerà in Europa a settembre per una nuova sessione di riprese. Senza ulteriori rallentamenti ai lavori, dunque, è possibile che la serie prenda il posto di WandaVision (dicembre 2020), sempre che quest'ultima venga effettivamente rinviata.

Nel frattempo, l'Hollywood Reporter ha svelato i registi che lavoreranno ad Hawkeye, altra attesa serie targata Marvel Studios che dovrebbe arrivare dopo Loki (primavera 2021) e che avrà il compito di introdurre la new entry Kate Bishop.

The Falcon and the Winter Soldier, lo ricordiamo, sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e vedrà il ritorno del Baron Zemo (Daniel Bruhl), villain introdotto in Captain America: Civil War.