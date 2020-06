The Falcon and The Winter Soldier, nuova foto dal set: in arrivo un villain di Wolverine?

È emersa in rete una nuova foto scattata sul set di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel in arrivo su Disney+ che il prossimo autunno avrà il compito di inaugurare la Fase 4 insieme all'atteso Black Widow con Scarlett Johansson.

L'immagine, pubblicata dall'insider Charles Murphy, mostra un attore con indosso una giacca da motociclista su cui è impresso un teschio/diavolo rosso fiammante: il simbolo è stato già associato da molti ad Ogun, nei fumetti uno dei villain principali di Wolverine.

Sebbene possa trattarsi di una semplice scelta estetica, c'è però un altro indizio che potrebbe collegare la serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan agli X-Men. Come fatto notare da Heroic Hollywood, infatti, i membri della banda di motociclisti sembrano provenire dal set di Madripoor, location solitamente associata ai mutanti Marvel.

Voi cosa ne pensate? Credete che Ogun o altri personaggi legati agli X-Men possano davvero fare il loro debutto nello show? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Mackie rivelato che le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono quasi terminate, dunque la serie dovrebbe debuttare regolarmente su Disney+ il prossimo autunno, con WandaVision prevista invece per dicembre 2020.