The Falcon and the Winter Soldier, ecco la nuova imperdibile ondata di Funko Pop!

La prima stagione della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier è giunta al termine perciò non ci sorprende scoprire che una nuova linea di Funko Pop! è appena stata annunciata, dedicata ovviamente ai personaggi dello show e le nuove statuette non saranno una sorpresa per chiunque abbia visto l'episodio finale.

Infatti abbiamo finalmente un nuovo Captain America, Sam Wilson (Anthony Mackie) ha raccolto l’eredità di Steve Rogers (Chris Evans) e lo scudo ora è saldamente tra le sue mani insieme ad un nuovo sfavillante costume.

Un'imperdibile ondata di Funko Pop! è quindi dedicata a Captain America con il suo nuovo costume nella versione regular, ma ci sono ben tre esclusive targate Amazon, Walmart e GameStop.



Abbiamo anche un nuovo Pop dell'ex Cap John Walker (Wyatt Russell) con una versione nera del suo abito (U.S. Agent) e una nuova versione di Bucky Barnes/The Winter Solider (Sebastian Stan), potete trovare tutte le immagini nella nostra gallery in calce alla notizia.

Oltre a queste Funko Pop! c'è anche una figura SODA di Captain America dedicata a Sam Wilson in edizione limitata di 12.500 unità. La figura standard presenta Cap con il suo scudo, ma coloro che saranno abbastanza fortunati da ottenere la spedizione casuale di un Chase riceveranno una figura di Cap con le ali, i preordini sono disponibili su Entertainment Earth.



Leggete la nostra recensione del finale di The Falcon and the Winter Soldier e la teoria secondo cui Steve Rogers sia davvero sulla luna, non dimenticatevi di farci sapere nei commenti se questa nuova wave di Funko vi piace e quale personaggio non può mancare nella vostra collezione!