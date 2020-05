The Falcon and the Winter Soldier, un importante spoiler dalle foto sul set

Mentre dalla Repubblica Ceca arrivano notizie di una possibile ripartenza per produzioni come The Falcon and The Winter Soldier, il sito Murphy's Multiverse ci mostra delle foto provenienti dal set di Atlanta che potrebbero essere alquanto rivelatrici.

Le immagini, visibili cliccando sul link fonte in calce alla notizia, sembrerebbero confermare la teoria del sito (partorita dopo la diffusione di altre foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier) secondo cui Sam, Bucky e Zemo si troverebbero a Madripoor.

Per coloro a cui il nome non dice granché, Madripoor è un principato fittizio dell'Asia Sudorientale, ideato su modello di Singapore. Nella run fumettistica di Jonathan Hickman e Brian Michael Bendis di Secret Warriors, una delle basi segrete del team di Fury va sotto il nome di Stinger, che è anche quello che vediamo impresso nel cartello raffigurato nella prima immagine.

Questo particolare andrebbe ad alimentare le voci che vorrebbero una serie tv sui Secret Warriors in sviluppo ai Marvel Studios.

Inoltre, questo dettaglio potrebbe ricollegarsi facilmente alle foto prima menziate dove i nostri eroi (e villain) correvano verso una non determinata destinazione... Che si trattasse proprio di questo rifugio?

Le altre immagini a disposizione mostrerebbero poi quello che secondo Murphy è il Brass Monkey Saloon, un altro edificio di Madripoor, solitamente un luogo di ritrovo per furfanti e visto per la prima nella serie di Captain America scritta da Mark Gruenwald, la quale sembrerebbe essere tra le fonti d'ispirazione per lo show di Disney+.

Insomma, non è da escludere che tutto ciò potrebbe servire per inserire dei semplici easter egg senza troppe conseguenze, ma come scrive anche Murphy, tenendo in considerazione il dettaglio con cui sono stati ricreati questi set, è difficile pensare che vengano utilizzati per una scena o due e poi messi da parte.

E voi, che ne pensate?

Il debutto di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+ è al momento ancora in programma per questo autunno. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità al riguardo.