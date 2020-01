The Falcon and the Winter Soldier: nuove foto dal set per U.S. Agent con lo scudo di Cap

Solo ieri abbiamo potuto dare una prima occhiata al nuovo personaggio di U.S. Agent che farà la sua comparsa nella serie The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie Disney+ ad essere inclusa nel Marvel Cinematic Universe.

Come sembra essere confermato dalle prime immagini, Wyatt Russell interpreterà John F. Walker, ovvero il supereroe dei fumetti Marvel noto con il nome di U.S. Agent. Nei fumetti Walker diventava a tutti gli effetti il nuovo Captain America dopo che Steve Rogers decideva di non lavorare più per il governo, in seguito agli accordi che poi portarono alla Civil War. Addestrato in una speciale scuola e inizialmente noto con il nome di Super-Patriot, Walker prese in consegna lo scudo di Cap, che vediamo ritratto nelle immagini.

Le indiscrezioni che stanno circolando, e che sembrano a questo punto piuttosto realistiche, parlano di un Sam Wilson al quale il governo americano toglierà lo scudo lasciatogli in eredità dall'amico, preferendo che a fregiarsi del titolo di Captain America sia il loro prescelto John Walker, interpretato appunto da Russell.

L'arco narrativo coperto dalla serie ci porterà quindi con ogni probabilità a scoprire in che modo Sam tornerà in possesso dello scudo, per divenire a questo punto non più il secondo, bensì il terzo Captain America della storia (in vista, magari, di un prossimo standalone sul personaggio).

Parlando proprio dei protagonisti della serie, Sebastian Stan aveva anticipato: "Stiamo utilizzando questi personaggi in modi di cui non abbiamo mai avuto l'opportunità. Li stiamo immergendo in acque completamente nuove" ha spiegato l'attore, che riprenderà il ruolo di Bucky Burnes al fianco di Anthony Mackie (Sam Wilson). "Ci stiamo divertendo molto, è impossibile non divertirsi con Anthony. Sai, a volte vorrei davvero ucciderlo, ma parte questo, se nessuno dei due riesce ad uccidere l'altro fino alla fine dello show, allora siamo a posto."

In arrivo su Disney+ questo autunno, a meno di sorprese The Falcon and The Winter Soldier firmerà il debutto televisivo del Marvel Cinematic Universe.