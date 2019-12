The Falcon and The Winter Soldier: nuovi costumi per i personaggi dalle foto dal set

Continuano ad arrivare in rete nuove immagini scattate dal set di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Disney+ ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe e con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie nei rispettivi personaggi.

Dopo la prima occhiata al nuovo costume di Bucky e la confermata presenza di Zemo, che avrà ancora il volto di Daniel Bruhl, oggi sono emerse in rete altre foto dal set della serie che ritraggono tutti i personaggi fin qui citati, quindi Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Sharon Carter (Emily VanCamp), e come detto Helmut Zemo. Nelle immagini si può anche dedurre che al centro delle riprese c'era anche una rocambolesca scena di inseguimento in moto, ambientata in un'oscura area affollata di gente. Potete visualizzare l'intera gallery di immagini su JustJared o adocchiarne alcune nel post in calce a questa news.

Oltre alle immagini dal set (anche quelle mostrate in precedenza) non sono trapelati altri dettagli circa la serie, che stando alle ultime indiscrezioni - non confermate - potrebbe prevedere anche il ritorno dello scienziato Arnim Zola (interpretato da Toby Jones): purtroppo non ci sono dettagli sul contesto della sua apparizione, ma in caso potrebbe mostrarsi tramite la sua coscienza elettronica come visto in Captain America: The Winter Soldier.

Vi ricordiamo che Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la storia dovrebbe essere incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con il primo che si ritroverà ad affrontare l'opposizione del governo degli Stati Uniti alla possibilità che sia proprio lui ad assumere l'identità di nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature degli showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, Falcon & The Winter Soldier includerà nel cast anche Emily VanCamp come Sharon Carter, Daniel Brühl come Baron Helmut Zemo e Wyatt Russell come John Walker / US Agent. Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma la Disney ha indicato un generico autunno 2020.